Si dice che il Milan corra male indietro. E' vero?

"Ho abituato la squadra e abbiamo uno stile in cui preferiamo correre in avanti. Se fermi una costruzione dal basso dell'avversario, riesci a impedirgli di farli arrivare nella loro metà campo. Costruire dal basso ci dà più possibilità. State parlando molto di tattica, io parlo di mentalità e strategia. Se andate a rivedere il rigore preso col Bologna, tutta la squadra era sotto palla e non c'era bisogno di correre. Bastava comunicare e prendere posizioni migliori. Eravamo 6 vs 3, bisogna migliorare quelle situazioni. A volte abbiamo difeso bassi, ma poi dipende dal risultato il giudizio"