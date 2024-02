Dopo Allegri è il turno di Inzaghi per la conferenza stampa della vigilia del big match di domenica sera: "Senz'altro la partita è importantissima ma non decisiva. Sarà combattuta, ogni gara ha una storia a sé. Serviranno testa e cuore, ed essere pronti a fare una corsa in più per il compagno. Squadra al completo salvo Cuadrado. Allegri? Mi piace, è un vincente"

