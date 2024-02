Dove vedere Inter-Juventus in tv

La partita tra Inter e Juventus , valida per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 1 settembre alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Juventus

L’Inter è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A, 87. Dopo il pareggio per 1-1 nella partita d’andata, potrebbero pareggiare entrambi i due match stagionali in campionato per la prima volta dal 2001/02. La Juventus ha vinto l’ultima partita giocata in casa dell’Inter in Serie A, senza subire reti. Nel 2024 l’Inter ha vinto tutte le cinque partite giocate contando tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre. La Juventus, dopo le prime 22 giornate, è a 53 punti; in tutte le precedenti 10 occasioni in cui i bianconeri hanno raccolto almeno altrettanti punti a questo punto del massimo torneo hanno sempre chiuso il campionato al primo posto, la più recente nel 2019/20. Lautaro Martìnez – in gol all'andata, non ha mai segnato per due partite consecutive contro i bianconeri contando tutte le competizioni. Dusan Vlahovic non ha mai trovato la rete nei sette incontri giocati in carriera al Meazza contro Inter e Milan contando tutte le competizioni.