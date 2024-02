Un altro ko in uno scontro diretto. La Lazio si rituffa nelle difficoltà del passato ed esce da Bergamo con una sconfitta per 3-1 che vede la squadra di Gasperini scappare a +5 in classifica. "È successo che abbiamo trovato l'Atalanta che in questo momento è in piena salute fisica e mentale, difficile da affrontare per tecnica, fisicità e atteggiamento - ha spiegato Sarri a Dazn -. Noi nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica a uscire, meglio nel secondo tempo: abbiamo avuto anche le occasioni per segnare tre o quattro volte, ma nel computo della partita loro meritano. Il campionato è lungo, sono risultati che hanno la loro valenza. Poi se l'Atalanta continua così per altri 3 mesi è giusto che ci vada l'Atalanta in Champions. Loro sono una squadra che ha bisogno di essere in grande condizione, sia fisica e mentale, per giocare il calcio che gioca. Da parte nostra brillantezza e grande fiducia oggi non l'ho vista. Ho visto una squadra che faceva una fatica tremenda a uscire dalla pressione degli avversari. Chiaro che quando trovi l'Atalanta se non esci da lì ti mettono in difficoltà, mentre se esci trovi spazi enormi per crearle le difficoltà. A noi questo step è mancato, lo abbiamo trovato nell'ultima mezz'ora: peccato non aver fatto il 3-2 perché almeno ci metteva in pari negli scontri diretti".