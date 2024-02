Da quando si è sbloccato contro il Frosinone lo scorso 2 dicembre, Luka Jovic ha siglato una rete ogni 41 minuti: nessuno come lui in Serie A per media gol, meglio anche di Lautaro Martinez. Il dato ancora più clamoroso del serbo è che ha tirato 8 volte dalla 1^ giornata: 5 gol e conclusioni sempre nello specchio della porta. La classifica con la media nelle ultime 10 giornate tra gli attaccanti che hanno segnato almeno 4 gol (dati Opta)

