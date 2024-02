La squadra di Simone Inzaghi sta costruendo il suo primato con una proposta di gioco completa e apparentemente senza punti deboli: i nerazzurri segnano e subiscono meno gol di tutti, sono andati in vantaggio in tutte le partite disputate finora in campionato (tranne una), in nessuna occasione sono rimasti a secco e hanno vinto la maggior parte delle volte con più di una rete di scarto

