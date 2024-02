Roma, con Inter De Rossi ritrova Smalling e Azmoun

La Roma - reduce da tre vittorie su tre sotto la gestione De Rossi - a Trigoria prepara la sfida all'Inter, in programma sabato in un Olimpico che sarà tutto esaurito. Buone notizie per l'allenatore giallorosso che avrà a disposizione Smalling per la prima volta dallo scorso settembre, oltre ad Azmoun tornato dagli impegni in Coppa d'Asia. Nel video le ultime news con Angelo Mangiante ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

L'ultimo allenamento ha confermato il recupero di Smalling. A distanza di più di 5 mesi dall'infortunio, tornerà per la prima volta tra i convocati. In una stagione negativa per lui e per il rendimento della squadra negli scontri diretti. Nella 10 sfide contro le big sono arrivate 6 sconfitte, 3 pareggi e una sola una vittoria contro il Napoli. Un rendimento non da obiettivo Champions, con soli 6 gol realizzati e 12 subiti.

Dybala vs Lautaro All'andata un gioco rinunciatario contro l'Inter aveva generato al Meazza una sconfitta per 1-0 con un solo tiro nello specchio da parte della Roma in 95'. Nel nuovo sistema di gioco c'è una maggiore proposta offensiva per gli attaccanti, maggiormente sostenuti dalle soluzioni che arrivano dagli esterni e dai centrocampisti. Un’espressione di gioco ideale per coinvolgere sempre più Dybala, salito a quota 118 gol in Serie A. Al primo posto della classifica all time tra gli argentini c'è Batistuta con 184 reti e uno scudetto vinto proprio a Roma prima del passaggio a fine carriera all'Inter. Seguono Crespo, Sivori, Higuain e Icardi. Dybala è al sesto posto. Lautaro 8° con 98 gol.

Una sfida tutta albiceleste, tra campioni del mondo in campo e un campione del mondo come De Rossi in panchina a guidare Dybala alla ricerca del gesto tecnico decisivo in un attesissimo big match.