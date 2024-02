La Juventus è reduce da un punto in due partite: il pareggio contro l’Empoli e la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter. Per questo, la partita di domani contro l’Udinese è molto importante per rimanere agganciati in classifica all’Inter. “Dobbiamo cercare di tornare alla vittoria, anche se non sarà facile: l’Udinese non merita la classifica che ha per il valore della squadra e per le partite che ha giocato”, spiega Allegri in conferenza stampa, “Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo e per farlo la partita di domani sarà importante, perché una vittoria significherebbe allungare ulteriormente sul 5° posto e tornare a -4 dall’Inter”. Su chi affiancherà in attacco Milik, rimane vago: “Chiesa e Yildiz stanno bene: domani valuterò chi schierare titolare, mentre Alex Sandro potrebbe giocare”. “Se domani Chiesa giocherà dall’inizio, avrà una possibilità importante: lui ed Alex Sandro sono importanti per la Juve e noi ci aspettiamo molto”. Sulle condizioni di Vlahovic, rassicura: “Ha un affaticamento all’adduttore. Dovrebbe tornare a disposizione contro il Verona”.