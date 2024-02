Il calendario della 25^ giornata di Serie A

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio su Sky e in streaming su NOW , la venticinquestima giornata, con 3 gare in co-esclusiva. Inoltre, giovedì 22 febbraio, alle 20.45, si gioca il recupero della ventunesima giornata Torino-Lazio. In onda le rubriche e gli studi di Sky Sport, studi pre e postpartita, approfondimenti e aggiornamenti live. Emozioni sempre in campo con Sky Sport 24 e gli SkyLights

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 16 a domenica 18 febbraio, appuntamento con la venticinquesima giornata della stagione. Venerdì alle 21 in campo Inter-Salernitana su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 tocca ad Atalanta-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 12.30 sarà il momento di Lazio-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Biancocelesti nuovamente in campo giovedì 22 febbraio alle 20.45 nel recupero della ventunesima giornata di campionato contro il Torino (Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW).