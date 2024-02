Ranieri: "Squadra si è opposta alle dimissioni"

Momento delicato in casa Cagliari. La sconfitta con la Lazio, alla luce dei risultati delle altre rivali salvezza ha complicato non poco la corsa dei sardi verso la permanenza in serie A. All'orizzonte domenica un match delicatissimo sul campo dell'Udinese reduce dal successo in trasferta contro la Juventus. L'esperienza di Claudio Ranieri è l'ideale in questi momenti e l'allenatore romano oggi in conferenza stampa ha voluto chiarire quello che è successo nel turbolento post partita di sabato scorso: "Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto 'va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed oggi, infatti, si tratterranno qui". Sull'avversario Ranieri è molto chiaro: "Squadra fisica, che gioca molto in verticale. E' in salute e vedremo quanto saremo in salute noi".