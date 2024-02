Baroni ne cambia uno solo rispetto alla formazione proposta contro il Monza nell'ultimo turno: Serdar in panchina e Folorunsho va in mediana, con Suslov sulla trequarti al fianco di Noslin e Lazovic. Davanti dovrebbe recuperare Swiderski, costretto al cambio nell’ultima sfida. Allegri ritrova Danilo in difesa, mentre Rugani sostituirà lo squalificato Bremer. A sinistra Kostic, con Cambiaso che si sposta sulla corsia di destra. Davanti Vlahovic e ballottaggio Yildiz-Chiesa

VERONA-JUVENTUS: LA CONFERENZA DI ALLEGRI