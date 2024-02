La partita tra Lazio-Bologna si gioca domenica 18 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Bologna, valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 18 febbraio alle ore 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Emanuele Baiocchini. Dalle ore 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con 'La Casa dello Sport- Day' con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Lazio e Bologna

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 21 partite contro il Bologna in Serie A, anche se le tre sconfitte nel parziale sono arrivate nelle sei sfide più recenti, tra cui uno 0-1 all’andata in questo campionato. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite contro la Lazio in Serie A, tante volte quante nelle 31 precedenti; tuttavia, l’ultimo clean sheet fuori casa dei rossoblù contro i biancocelesti nella competizione risale al 2 novembre 2009 (0-0). La Lazio è la squadra contro cui il Bologna ha segnato più gol in Serie A, 188. Il Bologna è imbattuto nei cinque incontri di Serie A giocati nell’anticipo domenicale con Thiago Motta in panchina. L’Olimpico è lo stadio che ha visto più gol finora in questo campionato, 62. Maurizio Sarri (99) è vicino alle 100 panchine in Serie A con la Lazio e potrebbe diventare così l’ottavo tecnico a raggiungere questo traguardo con i biancocelesti, dopo Simone Inzaghi, Dino Zoff, Delio Rossi, Mario Sperone, Sven-Göran Eriksson, Tommaso Maestrelli ed Edoardo Reja.