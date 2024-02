Quarta vittoria consecutiva e quarto posto in classifica, in compagnia dell'Atalanta. Dopo aver vinto la gara di recupero con la Fiorentina, il Bologna fa il colpaccio anche all'Olimpico e strappa tre punti in rimonta contro la Lazio. Tre punti che fanno esultare Thiago Motta, artefice di questa grande stagione: "Di sicuro sono molto contento, non so se diversamente da altre partite - ha commentato l'allenatore a Sky Sport nel post partita -. Penso che oggi era una prova interessante per noi, in un campo non facile da giocare, contro una buona squadra che sta in un buon momento. Abbiamo vinto giocando il nostro calcio, rispettando il nostro gioco, cercando di avere la palla anche nel finale, difendendoci bene. È una vittoria importante, mi lascia molto soddisfatto perché non abbiamo mai perso la nostra identità fino alla fine della partita. Lucumí ha avuto una situazione difficile nel primo tempo, gli sbagli esistono sempre, l’importante è la sua reazione dopo. Non solo per il salvataggio, ma per tutto il secondo tempo: la voglia di andare avanti, non andare in pressione psicologica e continuare a prendere dei rischi. Per questo lui è un giocatore importante per il nostro gruppo, così come altri giocatori".