Un'occasione da non perdere: è quella che è capitata a Francesco Calzona che farà il suo esordio assoluto, da allenatore in Serie A, subito sulla panchina di una grande squadra come il Napoli. Nelle ultime stagioni ci sono state altre volte in cui una big del nostro campionato si è affidata a mister con nessuna esperienza nelle massime serie. Ecco i casi a partire dal 2000

CALZONA AL POSTO DI MAZZARRI: LE NEWS