In allenamento Allegri ha provato la difesa a 4, ma domenica alle 12.30 col Frosinone (diretta Sky Sport Uno e streaming su NOW) è molto probabile che dall'inizio proporrà il solito 3-5-2, magari con qualche interprete diverso ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Prove di 4-3-3 per Allegri nell'allenamento aperto a tifosi e giornalisti, ma domenica contro il Frosinone (diretta Sky Sport Uno e streaming su NOW) sarà così? A partita in corso se sarà necessario, dall'inizio altamente improbabile per una serie di motivi. Prima di tutto Allegri è convinto che la squadra debba resettare (come ha detto dopo la partita di Verona) ma da un punto di vista psicologico. Il pari con l’Empoli e la successiva sconfitta con l’Inter hanno portato inconsciamente la squadra a chiamarsi fuori dalla lotta scudetto e ad approcciare male le partite con Udinese e Verona. Poi l’equilibrio fondamentale per l'allenatore della Juventus che, con gli uomini a disposizione ritiene che il 4-3-3 o il 4-2-3-1 non ne diano a sufficienza.

Gli uomini adatti per cambiare Allegri in passato ha dimostrato di saper cambiare, ma aveva gli uomini adatti per farlo. Da Khedira (il professore del centrocampo, come amava definirlo) o Mario Mandzukic (uno dei suoi giocatori preferiti) che gli garantiva un lavoro nelle due fasi che, per esempio, uno con le caratteristiche di Chiesa non può svolgere. Quindi è ipotizzabile che contro il Frosinone il 3-5-2 sarà il sistema di partenza, magari con qualche uomo nuovo. leggi anche Juve-Frosinone, ballottaggio tra Yildiz e Chiesa

Le novità a Frosinone Alcaraz contro il Verona è entrato benissimo, ha fornito due palloni d'oro a Chiesa (poi non sfruttati), quindi non è escluso che Allegri possa farlo partire titolare da mezzala destra riportando McKennie sull’esterno a destra e Cambiaso a sinistra (visto che Kostic e Weah stanno deludendo). Davanti potremmo rivedere Vlahovic e Chiesa per provare a ripartire alla vigilia di una serie di partite che possono indirizzare la stagione.

Il calendario Dopo il Frosinone la Juventus giocherà una serie di scontri diretti che possono consentirle di chiudere il discorso quarto posto o rimetterlo totalmente in discussione. Se dovesse blindarlo Allegri potrebbe concentrare le energie sull’unico trofeo rimasto: la Coppa Italia. Perché altrimenti la Juventus chiuderebbe la terza stagione di fila senza vittorie. Perché è vero che il quarto posto è importante, ma se sei la Juventus è il minimo sindacale, non certo un risultato da celebrare