Dove vedere Genoa-Udinese in tv

I numeri di Genoa e Udinese

L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare contro il Genoa nel massimo campionato (6 vittorie, 7 pareggi): è la striscia di imbattibilità più lunga in assoluto per i friulani contro una singola avversaria in Serie A. Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 13 sfide di Serie A contro l’Udinese, pareggiando tutte le quattro più recenti; l’ultima serie più lunga di incontri consecutivi per il Grifone senza trovare il successo è stata contro la Roma, tra il 2014 e il 2022 (16), mentre non impatta cinque gare di fila contro una singola avversaria nella competizione dal 1990, contro la Fiorentina. Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti casalinghi contro l’Udinese in Serie A, a fronte di ben sei pareggi e due sconfitte; il successo in questo parziale è arrivato il 21 febbraio 2016, 2-1 con le reti di Alessio Cerci e Diego Laxalt (Ali Adnan per i friulani), sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte giocate in Serie A contro avversarie nel lato destro della classifica a inizio giornata (3 pari, 2 sconfitte); l’ultimo successo fuori casa contro queste squadre risale all’11 marzo 2023, 1-0 contro l’Empoli, grazie a una rete di Rodrigo Becão. Il Genoa ha perso solo una delle ultime 10 gare di campionato (3 vittorie, 6 pareggi): 1-4 contro l’Atalanta lo scorso 11 febbraio, proprio nella più recente disputata al Ferraris. L’Udinese ha pareggiato 14 delle prime 25 gare di questo campionato; solo due squadre hanno impattato più incontri dei primi 26 giocati in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: l’Inter nel 2004/05 (16 - terza a fine stagione) e il Torino nel 2007/08 (16 - 15ª a torneo completato). Il Genoa ha ottenuto 30 punti finora nel torneo in corso e con un successo stabilirebbe il suo secondo miglior rendimento da squadra neopromossa in Serie A dopo le prime 26 gare stagionali dopo solo il 2007/08, con Gian Piero Gasperini in panchina (35 punti allo stesso punto del campionato).