Teme l'effetto collaterale dopo il Feyenoord tra felicità e stanchezza?

"Se passi il turno e il calendario ti fa incontrare squadre forti è difficile. Sarà tosta, ma non mi parlare di sbornia: se entriamo male di testa sarà perché avrò sbagliato io. Ho già sbagliato a Frosinone, due volte di seguito no. Ogni partita è quella della vita, specie per me. Non ci si può fermare, non può esserci già appagamento, va bene godersi le vittorie ma solo 12 ore. Turnover? Qualcuno verrà cambiato, ma non mi piace cambiarne troppi. Valuteremo, voglio vedere come stanno i ragazzi e come rispondono. Tutti mi dicono che stanno bene, ma devo valutare"