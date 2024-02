Arnautovic più di Sanchez: domani Inter-Atalanta

L'Inter sfida l'Atalanta a San Siro nel recupero della 21^ giornata. Nella squadra di Inzaghi De Vrij confermato in difesa al posto di Acerbi, seconda occasione consecutiva dal 1' per Asllani. In avanti Arnautovic favorito su Sanchez. Tra gli ospiti dubbio Scalvini per una botta alla spalla: pronto Hien. Pasalic e Koopmeiners agiranno dietro a Scamacca

