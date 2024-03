Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Sfida importante in chiave europea fra Napoli e Juventus. Calzona non modifica l'attacco e torna a schierare in difesa Juan Jesus e Olivera. A centrocampo resta il dubbio fra Traorè e Zielinski con il primo favorito. Nella Juventus Allegri ha recuperato Chiesa e Danilo ma potrebbero partire dalla panchina dando spazio a Yildiz e Rugani. Fuori causa Rabiot e McKennie. A centrocampo Alcaraz e Miretti

