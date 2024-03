Tanta tensione in campo, poi l'abbraccio in diretta su Sky Sport. Torino-Fiorentina è stata una partita nervosa. L'espulsione di Ricci a fine primo tempo e poi la lite tra Juric e Italiano. Dopo un fallo fischiato a Pellegri, Italiano è scattato per chiedere spiegazioni. Juric si è girato verso il suo collega e gli ha detto di stare zitto. L'arbitro ha ammonito Italiano ed espulso Juric. Andando via l'allenatore del Toro ha rivolto un gesto minaccioso nei confronti di Italiano, sotto gli occhi degli ispettori della Procura Federale". Nel post partita sono stati gli stessi allenatori a disinnescare la tensione. Prima Italiano: "Sono situazioni fraintendibili. L'adrenalina che si ha durante le partite ti porta ad avere questi battibecchi, ma è tutto ok, non è successo nulla di particolare. Non è la prima volta che succede sia con Ivan che con altri, finita la partita ci si stringe la mano e si va avanti". Poi Juric: "Sono cose che accadono con l'adrenalina a mille, a volte litighi anche per le cose per le quali non devi. Italiano è un amico, è successo perché c'è stata tanta tensione"