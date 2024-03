Una sconfitta in rimonta, come non capitava da settembre. La terza partita senza vittorie. Dopo una grande rincorsa all'inizio del 2024, l'Atalanta rimedia un altro ko e scivola a -5 dal quarto posto del Bologna. Una battuta d'arresto accolta con un po' di rimpianti da Gasperini: "Abbiamo fatto una grande partita, un primo tempo straordinario - ha detto l'allenatore della Dea -. Grande gara al di fuori di un black out a inizio secondo tempo. Anche la reazione è stata molto positiva, solo nei dieci minuti finali abbiamo perso lucidità ed energia. Il primo tempo poteva concludersi anche con qualcosa di meglio per noi, purtroppo siamo perdenti negli episodi: quello del rigore è abbastanza pesante da digerire e in tre minuti abbiamo buttato via una partita dove stavamo giocando bene". Una sconfitta diversa da quella di San Siro: "L'Inter è una squadra fortissima, chiaro che con quell'episodio le abbiamo spalancato le porte - ha spiegato -. Poi ci sono stati altri episodi che hanno dilatato il risultato, mentre oggi no: la partita l'abbiamo fatta noi tranne quel periodo e nel finale dove il Bologna ci ha impedito di essere ulteriormente pericolosi. I risultati molto spesso fanno vedere le cose in modo diverso, ma la prestazione dell'Atalanta è stata di alto livello. La forza del Bologna è evidente e riconosciuta, ma da lì a parlare di un'Atalanta diversa da quella che è stata non sono d'accordo".