Il mister dei rossoblù è soddisfatto dopo la vittoria in rimonta sull'Atalanta: "La squadra ha fatto un'ottima partita contro una squadra difficile - ha detto -. L'ingresso di Saelemaekers ha dato qualcosa in più alla squadra. Champions? Non ci penso neanche, penso solo a dare il massimo" ATALANTA-BOLOGNA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS

Il sogno rossoblù si fa sempre più concreto. Con un grande secondo tempo - frutto delle mosse dalla panchina - il Bologna sbanca il Gewiss Stadium raccogliendo la sesta vittoria consecutiva che permette di consolidare il 4° posto in classifica. Un successo che porta la firma, oltre che dei giocatori, di Thiago Motta, decisivo con la sua lettura della partita all'intervallo. "Non penso sia stato merito dei cambi, tutti i ragazzi che hanno partecipato hanno fatto molto bene - ha commentato l'allenatore -. Nel primo tempo, come è normale che sia, è stata una partita difficile contro un'Atalanta molto forte, abituata a giocare questo tipo di partite, che quando viene ad attaccare è una squadra molto organizzata e con dei giocatori di grande livello. Noi siamo stati sempre lì, abbiamo avuto i nostri momenti che abbiamo sfruttato e avuto alla fine questa bella vittoria. Saelemaekers? Ha questa qualità quando entra con questo grande atteggiamento, ha un qualcosa di speciale. Ha dato qualcosina in più al gruppo, sono contento per lui e per i compagni, abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una grande squadra del nostro campionato. Quando va a terra non mi piace e lui lo sa molto bene, mi piace che i giocatori rimangano in piedi e giochino. Sono fatti per questo, anche per rispetto del gioco. Sono delle piccole cose per cui possono farmi arrabbiare".

"Primo tempo non facile per Orsolini" "La mossa decisiva non è stata giocare con i 3 centrali in quanto tali ma perché sono tre giocatori forti - ha spiegato il mister degli emiliani -. Lucumí sta bene, non ha giocato oggi perché toccava a Calafiori, Beukema anche sta molto bene, è un ragazzo fantastico non solo sul piano del gioco ma anche sullo spirito della squadra. Possono giocare perfettamente insieme, la scelta è andata bene. Ora ripenserò alla nostra prestazione, dove dobbiamo migliorare a partire da domani". E sulla presenza di Spalletti in tribuna ha aggiunto: "Orsolini sta molto bene, ha fatto un primo tempo non facile perché aveva sempre l'uomo addosso, tutti gli italiani stanno bene poi sarà una scelta del Ct della nazionale". approfondimento Le pagelle di Atalanta-Bologna 1-2

"A Ferguson do sempre 10" Inevitabile, infine, non parlare del sogno Champions e del possibile dispiacere qualora la squadra non centrasse questo traguardo: "Non ci penso neanche - ha concluso Motta -. Penso alle nostre prestazioni, ad affrontare la partita al massimo, la frustrazione ci può essere quando uno non dà il massimo e qua dentro non esiste. A Ferguson il mio voto è sempre 10 perché è un guerriero in mezzo al campo e contagia la squadra". approfondimento La classifica di Serie A