Dove vedere Napoli-Juventus in tv

I numeri di Napoli e Juventus

La partita era finita 1-0 all'andata. La Juventus non vince due partite in una stagione di Serie A contro il Napoli dalla stagione 2018/19. Nelle ultime 11 partite tra le due squadre in Serie A: cinque successi per parte e un pareggio. Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i bianconeri. La Juventus ha subito gol in tutte le ultime cinque partite di campionato. Dopo il 2-2 nell’ultima trasferta contro l’Hellas Verona, la Juventus potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (contro Sampdoria e Fiorentina in quel caso). Victor Osimhen è solo il terzo giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in quattro stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando Maradona e Attila Sallustro. Dusan Vlahovic è il giocatore che ha realizzato più reto nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei, nove in sette partite.