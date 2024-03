Il mea culpa di Vlahovic: "Colpa mia"

Il serbo ha voluto scusarsi per non esser riuscito a segnare: "Abbiamo creato tante occasioni, poi stava a me fare quello che ci si aspetta dall'attaccante della Juve ma purtroppo non ci sono riuscito. Sono dispiaciuto soprattutto per mister, tifosi e compagni: forse se l'avessi buttata dentro alla prima occasone sarebbe andata diversamente. Tutti si aspettano che io sia decisivo, purtroppo stasera non ci sono riuscito"

Fa un mea culpa Dusan Vlahovic , che al termine del match perso 2-1 contro il Napoli ha voluto scusarsi sia con i tifosi della Juventus che con tutta la squadra: "Abbiamo giocato una buona partita e creato tante occasioni - ha dichiarato il serbo su Sky Sport - poi stava a me fare quello che ci si aspetta dall'attaccante della Juve ma purtroppo non ci sono riuscito. Ho avuto tre occasioni importanti, sono molto dispiaciuto soprattutto per il mister, per i compagni e per i tifosi . Ci tenevamo molto a questa partita, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, ma non ho fatto gol e non abbiamo vinto. Forse se l'avessi buttata dentro alla prima occasione sarebbe andata diversamente ".

"Purtroppo stasera non sono stato decisivo"

Vlahovic poi parla del suo processo di crescita: "Non voglio giustificarmi, dico solo che è tutta esperienza. Non mi posso rimproverare nulla, so quanto sto lavorando e quanto sto dando in settimana, oggi non è entrata ma so che con il lavoro duro già dalla prossima tornerò a segnare. In una squadra come la Juventus tutti si aspettano che l'attaccante sia decisivo, purtroppo non lo sono stato stasera e devo migliorare". L'attaccante salterà il prossimo impegno di campionato per squalifica: "Farò il tifo per i miei compagni contro l'Atalanta, io non ci sarà perché ho preso un giallo ingenuo".