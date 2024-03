Il 4 marzo 2018 moriva Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore azzurro, all'improvviso in ritiro a Udine, la notte prima di una partita di campionato. A sei anni dalla tragedia sono in molti a ricordarlo sui social, dalle squadre in cui ha giocato agli ex compagni fino al sindaco di Firenze, Dario Nardella, che lo ha celebrato postando un video del murales a lui dedicato in città

