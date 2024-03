Le partite di Serie A di oggi

27^ giornata

Oltre al doppio problema a centrocampo, Allegri deve gestire il caso Chiesa, che dopo il colpo preso nell'allenamento di ieri non è sceso in campo alla Continassa. In forte dubbio anche Danilo, che si è allenato ancora a parte. Rientrato il problema per Frattesi che non dovrà sottoporsi a ulteriori esami. Distrazione per Cajuste: out almeno 15-20 giorni. Ecco nel dettaglio la situazione degli infortunati in A NAPOLI-JUVE LIVE