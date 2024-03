Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Poche novità nel Napoli di Calzona rispetto alla sfida contro la Juventus: Rrahmani è out, al suo posto dovrebbe giocare Ostigard. A centrocampo Zielinski, fuori dalla lista Champions, dovrebbe far rifiatare Traorè. Ballottaggio a sinistra Mario Rui-Olivera. Juric sceglie la coppia Linetty-Gineitis per guidare il centrocampo del Torino, mentre a sinistra dovrebbe tornare Rodriguez. Davanti la coppia Zapata-Sanabria proverà a far paura alla difesa del Napoli

