Pioli opta per un ampio turnover in vista della sfida contro l'Empoli. Si riforma la coppia di centrali difensivi titolari Thiaw-Tomori e Calabria torna titolare dopo un mese. In attacco spazio a Okafor e Jovic. Nicola con un dubbio in difesa: Ismajli in vantaggio su Bereszinski, ma se dovesse spuntarla il secondo potrebbe passare al 4-3-3