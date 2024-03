Provedel, distorsione caviglia: salta Frosinone

Il portiere della Lazio Ivan Provedel si è infortunato nell'ultima azione del match perso contro l'Udinese all'Olimpico. Per lui è arrivata la diagnosi ufficiale con un comunicato pubblicato dal club. Si parla di "importante" distorsione alla caviglia sinistra con esclusione di fratture scheletriche". Per definire i tempi di recupero sarà necessario attendere nuovi esami. Sicuramente salterà la sfida di sabato prossimo a Frosinone

La Lazio ha comunicato gli esiti degli accertamenti su Ivan Provedel, il portiere uscito al termine della sfida dell'Olimpico contro l'Udinese, dopo essersi fatto male nell'ultima azione quando era in attacco nell'area friulana. Per lui si parla di un importante trauma distorsivo alla caviglia sinistra senza però fratture. Saranno necessari nuovi accettamenti per capire se sono interessati anche i legamenti e definire i tempi di recupero. certamente Provedel salterà la sfida di sabato prossimo a Frosinone. La squadra da oggi pomeriggio sarà in ritiro a Formello su decisione del presidente Lotito e vi resterà fino alla partita dello Stirpe