Dopo che gli esami avevano escluso lesioni per Maignan, il portiere si è regolarmente allenato alla vigilia: contro il Verona, dunque, il francese sarà al suo posto tra i pali dei rossoneri. Leao e Florenzi tornano dalla squalifica, al pari di Dawidowicz nel Verona. Un dubbio in attacco per Baroni, con Noslin favorito su Swiderski per il ruolo di centravanti. Partita live domenica alle 15

