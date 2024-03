Prima di aprire un’indagine sul caso Acerbi, la Procura federale deve aspettare il pronunciamento del giudice sportivo, ma sul fatto che i due giocatori in questione – lo stesso Acerbi e Juan Jesus - verranno ascoltati dalla giustizia sportiva non ci sono molti dubbi. La sostanza di quanto emergerà, di fatto, si ricostruisce anche attraverso quanto accaduto in Nazionale, con il difensore dell’Inter che ha esposto a Spalletti e ai compagni la propria versione sulla presunta espressione razzista rivolta al brasiliano, attorno all’ora di gioco della partita tra Inter e Napoli. Dal confronto a Coverciano – si legge nel comunicato della Figc - è emerso che non vi è stato da parte di Acerbi "alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista". E all'arrivo a Milano la smentita del giocatore è diventata esplicita: "Non ho detto nulla di razzista".