Dalla Next Gen agli scudetti e non solo. Massimiliano Allegri è intervenuto in una lunga intervista rilasciata a 'The Athletic' raccontando l'obiettivo che gli è stato chiesto al suo ritorno a Torino: "Quando sono tornato mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L’obiettivo era quello di inserire tre giocatori Next Gen ogni anno , abbassare il monte salari e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva. Quest'anno in prima squadra ci sono tanti giovani. Tanti nostri ragazzi giocano in altre squadre di Serie A. La società ha fatto un ottimo lavoro. Per essere sostenibile il calcio italiano deve percorrere questa strada”.

Allegri poi ha parlato anche della Premier League. Un campionato che, quanto ai giovani, può essere preso come modello. "Lo United ha otto o nove giocatori del settore giovanile in prima squadra. Diciamo che hai cinque giocatori della Next Gen in prima squadra per otto anni. Vuol dire che per otto anni hai un costo nettamente inferiore rispetto a quando prendi cinque giocatori". Infine sul record dei nove scudetti di fila: "Dobbiamo adattarci e capire che i nove scudetti consecutivi sono stati una cosa straordinaria. Non succederà più in Serie A. Ci sono stati solo due casi simili nella storia della Juventus: i cinque anni consecutivi sotto Carlo Carcano e Carlo Bigatto negli anni '30 e i nove consecutivi dal 2012 al 2020. Poi la Juventus al massimo ne ha vinte due di fila, poi una dopo tre anni, come hanno fatto altri club. I nove di fila hanno sconvolto le percezioni perché la realtà è diversa".