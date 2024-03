Niente convocazione con la Serbia per Dusan Vlahovic alle prese con una fastidiosa dorsalgia. Per lui la necessità di ritrovare la giusta condizione per il rush finale della stagione della Juventus che ha come obiettivo quello di conquistare un posto nella prossima Champions League e la possibile vittoria della Coppa Italia che deve passare dalla doppia semifinale con la Lazio e l'eventuale finale o con Atalanta o Fiorentina. Proprio con la Lazio però Vlahovic mancherà per l'espulsione rimediata nel finale del match contro il Genoa . Un rosso che costerà caro all'attaccante bianconero che dovrà pagare una multa di circa 70 mila euro . Il regolamento del club prevede infatti una sanzione pari al 5% dello stipendio mensile lordo del calciatore

E ora in attacco tocca a Kean

La squalifica di Vlahovic complica e non poco i piani di Massimiliano Allegri in vista del match con la Lazio alla vigilia di Pasqua. Alla ripresa degli allenamenti il gruppo è minimo. 13 nazionali sono via, Milik e Alcaraz sono infortunati e lo stesso Vlahovic è alle prese con un problema alla schiena oltre alla squalifica. Quindi, a proposito di fiducia, Allegri la ripone in Moise Kean che a inizio stagione era stato molto impiegato, poi un infortunio alla tibia lo ha tenuto fuori per 3 mesi. Pochi minuti contro Atalanta e Genoa. A Roma sarà necessariamente titolare alla ricerca del suo primo gol stagionale. Un gol che manca da un anno, esattamente dallo scorso 1 aprile contro il Verona. E proprio contro il Verona Kean in questo campionato ha vissuto la sua serata più sfortunata con due gol annullati non senza polemiche. Fortuna che gli è mancata anche contro il Genoa con il palo pieno colpito nel finale, che per pochi centimetri non ha regalato la vittoria alla Juventus. Una vittoria che in trasferta manca dal 21 gennaio 3-0 a Lecce. Proprio alla vigilia della crisi più profonda