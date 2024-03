Calvo: "Mondiale per Club grandissima opportunità"

All'interno dello Juventus Business Forum, evento che dal 20 marzo vede all'Allianz Stadium la Juventus incontrare i propri partner commerciali, Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha parlato a 'Calcio e Finanza' svelando nei dettagli i piani e le strategie del club bianconero partendo dalla partecipazione al primo Mondiale per Club nell'estate del 2025: "Per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e l’appeal che il nostro club potrà avere a livello internazionale. Questo detto, c’è un elemento di curiosità per capire come sarà questo Mondiale nella sua prima edizione, con 32 club per un mese negli USA. Infatti non sappiamo bene ancora quale sarà l’impatto del torneo, visto che sarà in un momento della stagione particolare considerando che si giocherà tra metà giugno a metà luglio. Siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, considerano casa".

