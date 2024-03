A quasi due anni dall'aneurisma che ha cambiato la sua vita, Stefano Tacconi torna a parlare. L'ex portiere della Juventus, intervenuto su Sportweek, ha annunciato che ad aprile tornerà allo Stadium per assistere al match contro il Milan: "Questa Juve non è quella con cui ho vinto tutto, non ci azzecca nulla. Il gioco di Allegri è noioso e la squadra è piatta. Noi avevamo Furino e Tardelli che avevano una cattiveria pazzesca, ora vedo tanti 'gattini' in campo. Ho giocato con Platini e durante le partite c'era sempre la sensazione che avremmo segnato. Oggi vedo le partite e penso: 'Questi non segnano neanche tra tre ore'". Tacconi prosegue: "La mentalità di Allegri non mi piace, ma è anche vero che non ci sono più i campioni di una volta. Salvo solo Vlahovic, che è forte e si arrabbia perché ci tiene. E Szczesny, anche se ogni tanto la combina grossa ma non ho mai visto portieri che non fanno errori".