Dove vedere Bologna-Salernitana in tv

La partita tra Bologna e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 1^ aprile alle 12.30 in diretta su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Marco Nosotti. Inoltre, appuntamento con 'La Casa dello Sport- Day' dalle ore 11.30 e ore 14.30 con Giorgia Cenni in compagnia di Lorenzo Minotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi in collegamento da Bologna.

I numeri di Bologna e Salernitana

Dopo non essere riuscito a vincere tre delle prime quattro gare contro la Salernitana in Serie A (1 vittoria), il Bologna è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime cinque partite contro la squadra campana nella competizione (2 vittorie, 3 pareggi); tra le formazioni attualmente presenti nel torneo, solamente contro il Lecce (sette) i rossoblù hanno una striscia d’imbattibilità aperta più lunga che contro i granata (cinque) nel massimo campionato italiano. Solamente contro Fiorentina, Inter e Roma (cinque), la Salernitana ha disputato più trasferte senza mai ottenere la vittoria che contro il Bologna (quattro) in Serie A. Inoltre, i granata non hanno vinto alcuna delle 10 gare esterne nel massimo campionato contro avversarie dell'Emilia Romagna. Dopo il successo ottenuto nella gara d’andata (2-1), il Bologna potrebbe ottenere due successi di fila contro la Salernitana per la prima volta in Serie A. Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 29 gare di questo campionato; solamente in un’occasione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) i rossoblù hanno collezionato più clean sheet a questo punto di un torneo di massima serie (13 nel 1999/2000). Il Bologna ha perso l’ultimo incontro casalingo contro l’Inter in Serie A (0-1) e non hai mai registrato due sconfitte consecutive davanti ai propri tifosi da quando Thiago Motta siede sulla panchina rossoblù. La Salernitana non vince da 11 incontri in Serie A (2 pareggi, 9 sconfitte) e solo una volta ha fatto registrare più incontri di fila senza successi in un singolo campionato di massima serie: 12 (5 pari, 7 sconfitte) proprio all’inizio di questa stagione, tra agosto e novembre 2023, quando sulla panchina granata si avvicendarono Paulo Sousa e Filippo Inzaghi. Nessuna squadra ha realizzato più gol nei minuti di recupero rispetto al Bologna in questa Serie A (sei al pari dell’Atalanta), mentre la Salernitana ha subito ben 20 reti negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo (più recupero), più di qualsiasi altra nel torneo in corso.