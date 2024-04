Chiesa si allena coi compagni: ok per Fiorentina

Federico Chiesa è tornato ad allenarsi insieme ai compagni alla Continassa, dopo la febbre che lo aveva costretto a saltare la seduta di giovedì. L'attaccante sarà dunque a disposizione di Allegri per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 7 aprile alle 20.45 allo Stadium

C'è una buona notizia per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 7 aprile alle 20.45 allo Stadium. Federico Chiesa, che ieri aveva saltato l'allenamento per una lieve sindrome influenzale, oggi è tornato in campo insieme ai compagni alla Continassa. Sarà dunque a disposizione dell'allenatore per Juve-Fiorentina.