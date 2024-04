I due attaccanti bianconeri non sono ancora riusciti a essere decisivi contro la Fiorentina, la loro ex squadra. Questo però non ha impedito alla Juventus di vincere 11 partite su 12 in casa con i toscani. Dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, Allegri cerca continuità per blindare la qualificazione alla prossima Champions League

C’è sempre una prima volta. Vlahovic e Chiesa se lo ripetono alla Continassa. Dopo aver trascinato la Juve in Coppa Italia contro la Lazio adesso puntano la Fiorentina. Serve un cambio di passo deciso per superare la crisi. Chiesa non si è allenato per una lieve influenza ma non preoccupa. Così la coppia ritrovata riparte dal passato in comune. Chiesa e Vlahovic hanno segnato insieme a Firenze prima di farlo a Torino, ma da quando indossano la maglia bianconera non sono mai riusciti ad essere protagonisti contro la loro ex squadra. Zero gol e zero assist. Per Vlahovic 5 presenze e 275 minuti giocati, mentre Chiesa è rimasto in campo 330 minuti in 4 presenze.