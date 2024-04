Le partite di Serie A di oggi

Il sabato del 31^ turno di campionato vedrà il derby di Roma alle 18.00 e si chiuderà alle 20.45 con Empoli-Torino. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in straming su NOW

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 31^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Milan-Lecce, il derby Roma-Lazio si gioca poi alle 18.00, mentre Empoli e Torino scendono in campo alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.