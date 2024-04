Prima dello spettacolo in campo, Roma e Lazio si sfidano a colpi di bellissime coreografie. I giallorossi omaggiano il loro stemma in Curva Sud e in Tribuna Tevere ricordano Agostino Di Bartolomei, storico capitano dello scudetto del 1983. In Curva Nord i biancocelesti rivendicano la loro identità

ROMA-LAZIO LIVE