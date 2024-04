Cioffi: "Con Inter serve il 200% per fare punti"

L'Udinese ospita luendì sera l'Inter (diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), così Gabriele Cioffi in conferenza UDINESE-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

"Mi aspetto una squadra al 200% perché è l'unico modo per uscire dal campo con i punti che ci servono per staccare la parte bassa della classifica". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, presentando il monday night con l'Inter. Giornata, quella del lunedì, particolarmente favorevole all'Udinese, avendo ottenuto, in casa di Juventus e Lazio, due delle quattro vittorie in campionato.

Le scelte in attacco Quanto alla formazione, in attacco c'è emergenza a causa della squalifica di Lucca. "Success ha avuto una settimana di allenamento discreta - ha ricordato l'allenatore -, mentre Brenner tornerà solo domani dal Brasile, dopo aver avuto dei problemi familiari. Davis, invece, si è 'allenicchiato' ma non è pronto per essere portato nemmeno in panchina. E' anche possibile schierare davanti Thauvin e Pereyra, con una squadra che dovrà essere comunque cortissima".

Samardzic, l'ex mancato Un passaggio obbligato su Samardzic che in estate stava per vestire di nerazzurro: "Bisogna vedere il suo percorso di crescita: quando è arrivato a Udine si puntava il dito perché non lavorava in fase difensiva; nella prima avventura mia giocava poco per quello. Ora vedo un giocatore molto attento in fase difensiva, che vuole stupire ma stando attento: sono convinto che si ritaglierà presto lo spazio che merita".