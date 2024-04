Calzona: "Champions dura, ma dobbiamo crederci"

Soddisfatto l’allenatore del Napoli al termine del match contro il Monza vinto dai suoi in rimonta con una ripresa di altissimo livello. "Ci siamo detti i problemi che c’erano, non è successo solo nel primo tempo di oggi". Poi sul futuro: "Ho un contratto fino a giugno e darò il massimo, nella peggiore delle ipotesi voglio lasciare un buon ricordo. Devo in ogni caso parlare con la federazione slovacca" MONZA-NAPOLI 2-4: GOL E HIGHLIGHTS

"Nel calcio bisogna correre, se ricevi palla lontana dalla porta e aspetti la palla addosso non segni". Queste le parole di Francesco Calzona al termine della partita vinta dal suo Napoli a Monza dopo una ripresa di grande qualità in cui i campioni d'Italia hanno segnato quattro gol in 14 minuti. "Nel secondo tempo abbiamo fatto ciò per cui ci alleniamo, ma non l'avevamo fatto contro l'Atalanta".

"Condannati a vincere tutte le partite" Sulla zona Champions, con il quinto posto, che potrebbe dare l'accesso alla prossima edizione, lontano sette punti: "Siamo condannati a guardare la singola partita senza fare calcoli per cullare qualche speranza. Se giochiamo come nella ripresa le speranze ci sono, altrimenti no". Poi sulla reazione dell'U-Power: "Ci siamo detti i problemi che c'erano, non è successo solo nel primo tempo di oggi, era visibile che non potevamo continuare così. Specialmente contro squadre che ti prendono a uomo devi fare movimenti continui con tutti i giocatori, non solo gli attaccanti. Bisogna attaccare gli spazi, era questa la chiave della partita, poi è chiaro che se hai giocatori di livello come Politano, Osimhen, Raspadori ci stanno anche gol eccezionali".

"Felice per l'attacco, mi disturbano i gol presi" Sui due gol subiti anche in questa occasione: "Non è un priblema di atteggiamento, so bene che abbiamo un potenziale offensivo di livello ma questo problema difensivo mi disturba tantissimo". Poi aggiunge: "Finalmente abbiamo intensificato il lavoro in settimana ma dobbiamo continuare a lavorare perché oggi abbiamo concesso due occasioni e abbiamo preso due gol, questa cosa è disturbante. Non è un problema di difesa ma di squadra, siamo anche stati condizionati dalle 7 partite in 21 giorni, diventa difficile andare nello specifico della fase difensiva. Sono però felice dell'attacco, è chiaro che con giocatori di qualità..."

"Resto? È un matrimonio strano a tre…" Infine sul suo futuro a Napoli: "Restare? È un matrimonio strano, a tre, ho un contratto fino a giugno e darò il massimo, nella peggiore delle ipotesi voglio lasciare un buon ricordo, il Napoli è stato ed è la mia vita. Devo in ogni caso parlare con la federazione slovacca. Offerta di De Laurentiis per restare nello staff? No, assolutamente no".