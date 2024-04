L'analisi dell'allenatore bianconero dopo lo 0-0 nel derby: "Buon Torino, se non si sfruttano le occasioni diventa difficile. Potevamo attaccare meglio la profondità, ma non abbiamo corso grandissimi rischi". Sulla serata negativa di Vlahovic: "Può capitare, ma se Yildiz lo avesse servito...". E sul prossimo mercato: "Prima dobbiamo centrare gli obiettivi che sono anche economici per la società. E anche stasera sono entrati giovani dopo il buon lavoro fatto con la Next-Gen"

Un derby senza gol, sfida tutta torinese che termina 0-0. Dopo le vittorie contro Lazio e Fiorentina tra campionato e Coppa Italia, la Juventus pareggia contro il Torino manca il terzo successo di fila. Qualche rimpianto per le chance non sfruttate nel primo tempo da Vlahovic, più di un brivido nella ripresa dove il Toro si è fatto preferire. Ad analizzare la sfida ha parlato Massimiliano Allegri : "Partita bella, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma la più clamorosa è stata quella di Yildiz nella ripresa. Vlahovic era già lì, avesse chiuso sul secondo palo… Buon Torino, se non si sfruttano le occasioni diventa difficile . Loro sono la quarta difesa del campionato. I ragazzi sono dispiaciuti, ma non abbiamo preso gol. Andiamo avanti così. Cosa potevamo fare meglio? Quando giocavamo palla avanti-indietro con attacco alla profondità : sia Chiesa che Vlahovic dovevano attaccare di più la profondità alle spalle di Buongiorno. La squadra ha fatto un buon primo tempo con occasioni contro un’avversaria che marca a uomo. Alla fine abbiamo rischiato sul colpo di testa di Lazaro, ma non abbiamo corso grandissimi rischi".

"Prima centriamo gli obiettivi, poi il mercato"

Allegri ha aggiunto: "È normale che Rabiot e McKennie, fuori parecchio, non siano al meglio per condizione. Stanno crescendo e faranno un buon finale. E abbiamo Miretti e Alcaraz come cambi importanti, loro come Nicolussi Caviglia. Facciamo un passo alla volta per centrare questo obiettivo importante”. Sulla serata negativa di Vlahovic: "Ci sta, ma quella ripartenza di Yildiz poteva essere perfetta per lui. Dusan è molto giovane, è un centravanti d’area di rigore". E sul momento della Juventus tra campo e società: "Le parole della proprietà hanno confermato quanto fatto di buono negli ultimi anni. Oggi sono entrati giovani formati nella Next-Gen, la società farà poi valutazioni sul mercato. In questo momento non abbiamo ancora centrato gli obiettivi: dobbiamo arrivare al traguardo che è anche economico per la società. La nuova dirigenza e la proprietà hanno dato un chiaro indirizzo facendo crescere i giovani. Il lavoro fatto col vivaio negli ultimi anni è stato buono. Normale che successivamente la proprietà farà valutazioni sulla squadra".