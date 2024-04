Dove vedere Bologna-Monza

I numeri di Bologna e Monza

Bilancio in equilibrio tra Bologna e Monza in Serie A, con una vittoria per parte e un pareggio in tre confronti, in cui entrambe le squadre hanno realizzato un totale di due reti. Dopo essere rimasto imbattuto nei primi cinque confronti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Serie C (2 vittorie, 3 pareggi), il Bologna ha perso il più recente in Serie A, 0-1 il 12 febbraio 2023 (rete di Giulio Donati). Il Bologna ha pareggiato l’ultima partita (0-0 vs Frosinone) in Serie A, dopo aver vinto otto delle precedenti nove (una sconfitta); l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato almeno due pareggi consecutivi nella competizione risale a settembre scorso (tre 0-0 di fila in quel caso, l’ultimo della serie proprio contro il Monza). Il Bologna ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in casa in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A 2023/24; solo nel 1946/47 e nel 1966/67 la squadra rossoblù è arrivata a 11 clean sheet interni nella competizione. Il Monza ha perso tre delle ultime cinque gare in Serie A (2 vittorie) – le stesse sconfitte incassate nel doppio delle partite precedenti (4 vittorie, 3 pareggi) – e in questo parziale ha subito in media 2,2 gol a match (11 reti al passivo). Il Monza ha perso l’ultima trasferta di Serie A, senza segnare, e in questo campionato è già arrivato a due sconfitte esterne di fila, tra agosto e settembre contro Inter e Atalanta, entrambe senza gol.