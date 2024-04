L'Inter ospiterà il Cagliari nel posticipo domenicale della 32^ giornata. Inzaghi non avrà Pavard e Lautaro per squalifica: in difesa giocherà Bisseck, al posto del Toro c'è Sanchez favorito su Arnautovic. Torna anche Bastoni. Ranieri punta su Shomurodov in attacco, un ballottaggio a centrocampo: ecco le probabili formazioni

