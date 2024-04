Dove vedere Lecce-Empoli

La partita tra Lecce e Empoli, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 aprile alle 15 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Empoli

Lecce ed Empoli hanno pareggiato quattro partite in Serie A, inclusa la più recente, nella gara di andata, ma non hanno mai diviso la posta in palio per due volte di fila nella competizione. In tutte le quattro sfide di Serie A tra Lecce ed Empoli in casa dei pugliesi entrambe le squadre sono andate a segno; 12 gol in totale, una media di tre a partita. Il Lecce ha segnato solo due gol nelle ultime otto gare disputate in Serie A, restando a secco di reti sei volte in questo parziale e subendo inoltre una media di quasi due gol a partita nel periodo (15 reti incassate in otto incontri). Il Lecce ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A; l’unica altra squadra con una striscia aperta di gare interne senza reti così lunga nella competizione è il Varese (con l’ultima partita interna giocata nella competizione nel 1975). Nel successo dell’ultimo turno contro il Torino (3-2), l’Empoli ha segnato tre gol dopo una serie di quattro gare a secco in Serie A; i toscani sono a caccia della seconda vittoria di fila in campionato, che manca da maggio 2023, in quel caso sotto la guida tecnica di Paolo Zanetti. L’Empoli ha perso senza segnare le ultime due trasferte di fila in Serie A, come già successo tra agosto e ottobre 2023 in questo campionato; in quella striscia negativa, i toscani persero senza realizzare nemmeno una rete tre gare esterne consecutive, subendo un totale di 12 gol. Lecce (secondo, 25 anni e 56 giorni) ed Empoli (quinto, 26 anni e 69 giorni) sono due delle cinque squadre dall’età media più bassa in questo campionato, considerando i giocatori schierati in questo torneo (titolari e subentrati); Frosinone, Bologna e Udinese le altre tre squadre. Si sfidano due delle tre squadre che hanno segnato di meno in questo campionato (Empoli 25, al pari della Salernitana, un gradino su c’è il Lecce a 26), nonché le due peggiori per reti segnate nella mezzora centrale (31’-60’) di gara (tre reti per i toscani, quattro per i salentini).