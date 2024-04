Per il futuro c'è tempo, prima un campionato da finire e un obiettivo da raggiungere, la qualificazione in Champions League. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, intervenuto a Dazn nel pre-partita: "Siamo molto concentrati sul presente, a inizio anno con società e allenatore ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare, cercando di arrivare in Champions League, in finale di Coppa Italia, valorizzando tanti ragazzi e abbassando i costi. A fine anno ci sarà modo e tempo per capire quale sarà il futuro della Juventus. Ci metteremo a sedere con il mister, che ha un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro". Il destino dell'allenatore non è ancora deciso: "Con Allegri abbiamo parlato di tanti giocatori per il futuro e questa è già un'indicazione, ma al momento non possiamo fare grandi piani. Il nostro budget sarà determinato dall'entrata in Champions e da qualche cessione, se riusciremo a farla. Ci sono troppe variabili adesso per pianificare il futuro della Juve. Siamo arrivati in una situazione delicata, ci vuole un po' di pazienza".

