Protagonista assoluto al Maradona, l'attaccante del Frosinone agguanta due volte il 'suo' Napoli che ne detiene il cartellino: "Segnare in questo stadio è fantastico, spero di farlo anche in maglia azzurra. La dedica è per mia madre, la maglia non la conservo: devo scambiarla con Osimhen...". Di Francesco: "Non dobbiamo accontentarci, ma con questa solidità stiamo guadagnando più punti"

Il protagonista che non ti aspetti rimonta il 'suo' Napoli. Pomeriggio indimenticabile per Walid Cheddira, centravanti classe 1998, che segna la pesantissima doppietta al 'Maradona' che vale il 2-2 del Frosinone. Un punto fondamentale nella corsa salvezza dei gialloblù che, viceversa, frenano la corsa Champions della squadra di Calzona. Quasi uno scherzo del destino per l'attaccante marocchino, nato a Loreto e acquistato dagli azzurri per 7 milioni di euro nel 2023 dopo l'ottima stagione in Serie B al Bari. Prestato al Frosinone, Cheddira viaggia a 6 gol in campionato ma ha segnato 5 volte a partire da fine febbraio. E ha colpito due volte la squadra che ritroverà in estate.