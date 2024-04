Il posticipo tra Atalanta e Verona che chiude la 32^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 15 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Dove vedere Atalanta-Verona in tv

La partita tra Atalanta e Verona, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 15 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Dalle 20.30 "La Casa dello Sport Night" con Mario Giunta e Massimo Marianella.