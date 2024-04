Giuntoli punto fermo della nuova Juventus. Allegri sempre più isolato

La notizia più importante della settimana in casa Juventus non è arrivata dal campo. Non è la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, ma l’ investitura, ferma e definitiva, da parte della proprietà bianconera nei confronti di Cristiano Giuntoli , plenipotenziario – ora più che mai – Football Director del Club. La lettera agli azionisti Exor da parte di John Elkann ha fatto un solo nome nel passaggio dedicato alla Juventus, quello di Giuntoli appunto. L'uomo da cui ripartire con un nuovo progetto tecnico di rilancio (graduale), con struttura di costi sostenibile, che si basi sull' autofinanziamento e la valorizzazione dei talenti della NextGen. Dunque sul mercato più idee e meno spese folli , con una mano che verrà anche dalla ritrovata Champions e dalla qualificazione al Mondiale per Club, che garantiranno circa 300 milioni nelle casse del club assieme alla recente ricapitalizzazione.

Una rivoluzione tecnica guidata da Giuntoli, che verrà raggiunto a Torino da due suoi suoi storici collaboratori ( Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli ). Non farà invece parte del progetto l'attuale direttore sportivo bianconero Giovanni Manna , che per la prossima stagione ha già accettato la proposta del Napoli. E non è escluso che l'addio possa maturare anche prima di fine stagione (già da un po', infatti, non lo si vede più alla Continassa e al seguito della squadra).

Juve-Allegri, un silenzio che fa rumore



Il primo nodo che dovrà risolvere Giuntoli è quello dell’allenatore e si tratta di una situazione tanto urgente quanto delicata. Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus (scadenza giugno 2025) e sta affrontando questo finale di stagione senza alcuna certezza su quello che accadrà in estate. Mantiene un rapporto diretto e cordiale con John Elkann, che gli è molto riconoscente per il lavoro svolto nelle difficoltà di questi anni. Giuntoli ha sempre manifestato fiducia e supporto nei confronti dell'allenatore, ribadendo come l’obiettivo Champions sia prioritario e che del resto si parlerà più avanti. Nessun contatto ufficiale con il club su questo argomento. Da quello che risulta a Sky Sport, non ci sono stati incontri tra Giuntoli e Allegri, né per annunciargli la fine anticipata del rapporto con la Juventus, né per prolungare il contratto, né per concordare che si andrà avanti sino al termine dell’accordo, al momento senza rinnovo. E, in questa situazione di totale silenzio, l’allenatore si sente sempre più isolato. Questo e le indiscrezioni a proposito di possibili avvicinamenti ad altri allenatori (su tutti Thiago Motta) lasciano pensare che il secondo ciclo di Allegri alla Juventus stia per concludersi.